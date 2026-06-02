年齢と共に増える白髪は、おしゃれに活かすのがおすすめです。明るいカラーで白髪を馴染ませながら立体感を演出しましょう。その白髪ぼかしとふんわりとしたボブを組み合わせることで、より若見えを狙えるのが「白髪ぼかしボブ」。軽やかな仕上がりがこれからの季節にもぴったりなので、ぜひ参考にしてみてください。 若々しい印象の軽やかなボブ たっぷりのレイヤーでふんわり仕上げた自然な外ハネのレイヤ