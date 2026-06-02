猫が指のニオイを嗅ぐ理由3選 1.あいさつ 猫同士は出会うと、鼻先を近づけてニオイを確認し合う「鼻チュー」であいさつをします。これは相手に敵意がないことを伝える大切なコミュニケーションで、実際には口まわりのニオイから食べ物や相手の情報を読み取っているのだそうです。 そのため猫は、気になる相手に鼻を近づけて確認する習性があります。人に対して指先や顔のニオイを嗅ぐのも、「どんな