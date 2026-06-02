気の合う友人との旅行やドライブは、私の大好きな時間でした。それなのに、あることをきっかけに、大切な友人との関係を自分で壊してしまったのです。“察してほしい”ではなく、“伝えること”の大切さに気づいた筆者の体験談です。 楽しいはずの旅行で、少しずつ積もっていった違和感 友人たちとの温泉旅行やドライブは、毎回とても楽しいものでした。 サービスエリアに寄ったり、美味しいものを食べたり。旅行の