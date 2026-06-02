中森明菜、徳光和夫 徳光和夫がパーソナリティを務めるニッポン放送『徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー』（毎週土曜5時〜）。6月6日の放送に、中森明菜がゲスト出演する。【写真】中森明菜と徳光和夫のトークの模様＆最新アー写東京・有楽町のニッポン放送で収録が行われ、徳光が「昔のまんま。初めて会ったときと変わらないね。今日は“明菜ちゃん”でもいい？」と尋ねると、明菜は「はい！そうしてください」と