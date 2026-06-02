丸亀警察署 香川県丸亀市の住宅に侵入したとして、市内に住む無職の男(63)が住居侵入の疑いで2日、現行犯逮捕されました。 警察によりますと、住人の男性(73)が2日午前5時30分ごろに男に気付き、「知らない人が家に入ってきている」と警察に通報。駆けつけた警察官が現行犯逮捕したということです。 警察の調べに対し、男は「お金を盗む目的で鍵のかかっていない玄関から家の中に入りました」と容疑を認めているというこ