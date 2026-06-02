3日(水)は台風6号の影響で、東海や関東では警報級の大雨となる恐れがあります。風も強く、横殴りの雨になりそうです。東北の太平洋側でも雨や風が強まるでしょう。土砂災害や河川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒が必要です。4日(木)以降も台風一過の晴天にはならず、すっきりしない天気でしょう。台風が去ってもすっきりせず3日(水)は台風6号は東海や関東に接近するでしょう。東海や関東では警報級の大雨となる恐れがあります