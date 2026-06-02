エクアドル代表のW杯メンバーにパリョ、カイセドらが名を連ねた北中米ワールドカップ（W杯）に臨むエクアドル代表が、6月1日にW杯メンバー26選手を発表した。エクアドル・サッカー連盟が発表したメンバーには、フランス1部パリ・サンジェルマンDFウィリアム・パリョ、イングランド1部チェルシーのMFモイゼス・カイセドらが名を連ねている。南米予選をアルゼンチンに次ぐ2位で通過したエクアドルは、2大会連続5回目のW杯出場と