ヘディングはサッカーボールを頭に当てて遠くへ飛ばしたりシュートしたりするプレーであり、サッカーの試合では一般的に見られます。しかし新たな研究で、サッカーボールを一度ヘディングするだけで脳損傷に関連するタンパク質の濃度が上昇し、ヘディングの回数が増えるほど上昇度合いも高くなることが明らかになりました。Amateur Soccer Heading and Acute Elevations in Blood-Based p-Tau217 and S100B | Neurology | JAMA Neu