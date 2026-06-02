女優のミリー・ボビー・ブラウンが主演を務めるNetflix映画『エノーラ・ホームズの事件簿3』が7月1日よりNetflixにて世界独占配信。日本版ティーザー予告とティーザービジュアルが解禁された。【動画】『エノーラ・ホームズの事件簿3』スリルとロマンスが激しく入り混じる日本版ティーザー予告本作は、Netflixのメガヒットシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』でイレブン役を演じたミリー主演／製作の本格ミステリ