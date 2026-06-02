☆巨人―オリックス（１８：００・東京ドーム）巨人＝則本、オリックス＝九里巨人は交流戦６戦を終えて３勝３敗。２日は２４年から６連敗中のオリックスと対戦する。巨人の坂本勇人は５月３１日の日本ハム戦に代打出場し、交流戦通算出場数を３１２（６位）とした。２日のオリックス戦に出場し、３１３試合とすれば、巨人では交流戦最多出場の阿部慎之助と並ぶ。巨人の交流戦出場数上位は（１）阿部慎之助３１３（２）坂本