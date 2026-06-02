「27"ゲーミングモニター DualSense充電フック付き」 ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStationが設計した27型ゲーミングモニター「27"ゲーミングモニター DualSense充電フック付き」を、8月27日に数量限定で発売する。価格は49,980円。予約は6月5日から順次受け付ける。 「リビングルームのテレビ以外でも高品質なディスプレイ体験を求めるプレイ