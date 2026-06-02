巨人は交流戦に入ってソフトバンク戦●○●、日本ハム戦○○●で３勝３敗。１チーム１８試合制となった２０１５年以降の交流戦で、巨人が開幕から２カードを終えて３勝３敗となったのは、今年が５度目になる（２０２０年は新型コロナウイルスの影響により中止）。過去４度の３カード目は、２０１５年オリックス戦○○○、２０２１年西武戦△○△、２２年ソフトバンク戦●●○、２３年オリックス戦●○○。勝ち越しが３度あり、