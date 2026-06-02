◆米大リーグＤバックス―ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。同球場ではセンターの巨大スクリーンにその時打席に入っている選手の「紹介文」や「プチ情報」が映し出される。ビジター選手の時も同様で、大谷の場合は第１打席が「妻の田中（旧姓）真美子は日本の富士通レッドウェーブで