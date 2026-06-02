【新華社貴陽6月2日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州天柱県では今年に入り、豊かな民間武術の伝統と優れた生態資源を生かし、数百年にわたり受け継がれてきた「村武」と呼ばれる村レベルの演武文化を掘り下げてきた。地元では文化・スポーツ・観光の融合を一段と推進することで、武術を通じた農村振興の道を切り開いている。同県では明清時代から武術が盛んになり、家族や師弟関係を通じて代々受け継が