ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太が２日、都内で行われたビューティーブランド「Ｌｅｋａｒｋａ（レカルカ）」の新アンバサダー就任発表会に出席し、会見中のハプニングに“神対応”を見せた。宮舘は、この日から公開されたウェブＣＭの内容にちなみ「素の自分」についてトーク。「素の自分は、睡眠を取っている自分かな。目覚めてからは宮舘涼太な訳ですよ。グッドモーニングじゃなくて、『Ｉｔ’ｓＳｈｏｗＴｉｍｅ！』な訳で