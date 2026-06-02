【新華社成都6月2日】中国四川省成都市の蜀府有巣国際公寓社区（コミュニティー）は中国の住宅コミュニティーとして初めて、日常的な配送ロボットによる末端配送を実現した。配達員が品物を届ける際、コミュニティーの入り口で白い配送ロボットに荷物を渡すと、ロボットは自律走行でエレベーターホールへ向かい、権限認証をしてエレベーターに乗り、目的階に正確に到着し配達先の玄関前まで届ける。「享遞Ultra」と名付けられ