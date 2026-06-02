9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が2日、ビューティーブランド「レカルカ」のアンバサダーに就任。都内で行われた『レカルカ新アンバサダー就任発表会』に登壇した。【全身ショット】エレガント！赤が映えるスーツ姿の宮舘涼太昨年末に雑誌でタイアップを受けたことがきっかけのブランドアンバサダー就任となった。レカルカ代表取締役CEOの梅田延稔氏は「宮舘さんが自然に放つ気品高い美しさと、何事にも真のあるこだわりの