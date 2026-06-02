斉藤慎二被告ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告（43）の公判が2日、東京地裁で開かれた。被告人質問で斉藤被告は、ロケバスで女性と会話をしている中で「好意を持ってくれていると思った」と振り返った。被告は初公判で、同意があったとして無罪を主張。被告人質問でも「同意があると本当に思っていた」と繰り返した。一