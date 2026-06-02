東京証券取引所2日午前の東京株式市場は日経平均株価（225種）が反落した。前日終値からの下げ幅が一時1300円を超え、節目の6万6000円を割った。人工知能（AI）関連銘柄のけん引する大幅上昇が前週末から続いた反動で、利益を確定する売り注文が優勢になった。午前終値は前日終値比1100円84銭安の6万5833円49銭。東証株価指数（TOPIX）は53.54ポイント安の3887.16。平均株価は前日まで2営業日連続で最高値を更新しており、高