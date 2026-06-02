お笑いコンビ、NON STYLE井上裕介（46）が2日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。Xアカウントの乗っ取り被害を振り返った。井上は3月、自身のXアカウントが乗っ取られ話題となった。大きな被害はなかったとしつつ「アインシュタインの稲ちゃんみたいなことがあるから…」と稲田直樹が過去に同様の乗っ取り被害（犯人はのちに逮捕）に遭ったことに触れると、パーソナリティーのパンサー