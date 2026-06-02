台風6号は、3日明け方から東海3県に最接近する見込みで、土砂災害や河川の増水などに警戒が必要です。気象台によりますと、台風6号は東海3県には3日明け方から昼前にかけて最も接近し、三重県では2日昼過ぎから警報級の大雨となるところがある見込みです。3日午前6時までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで三重県で300ミリ、愛知県で200ミリなどとなっていて、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。台風の影響