日向坂46藤嶌果歩（19）のファースト写真集（タイトル未定・集英社）が8月4日に発売されることが決定した。26年5月発売の最新シングル「Kind of love」で初の単独センターを務める日向坂46のニューヒロインが、10代最後にソロ写真集に挑戦した。撮影はアメリカ・マイアミと、自身が幼少期を過ごした地元・北海道で行ったという。ぽかぽかと明るいビーチと、一面の雪景色という対照的な場所で見せる、弾ける笑顔とはかなさをまとう