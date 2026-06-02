一年前に来た公園で犬が進んだ先にあったのは... 飼い主が喜んでいた景色をもう一度見せるために道案内をするわんちゃんが、想像以上の賢さを見せ話題となりました。話題となった投稿には「嘘でしょ」「天才」と多くの驚愕の声が寄せられ、記事執筆時点で投稿は1.2万回表示されることとなりました。 【動画：世界一賢い犬種と『1年前にきた公園』に訪れた結果→ママの好きな景色を覚えていて…素敵すぎる『まさかの行動』】