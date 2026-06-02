2019年に仏のリールからイタリアの名門ミランに移籍してから7年。クラブの10番を背負ってきたポルトガル代表FWラファエル・レオンをどう評価すべきだろうか。才能は若い頃より高く評価されており、好調時のパフォーマンスは特別なものがある。しかし安定感を欠くところがあり、ミランでも批判を浴びることが少なくなかった。レオンは先日のインタビューで新しいリーグに挑戦する考えがあると口にしていたが、他のビッグクラブは今