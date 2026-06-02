開幕前は昇格組としてプレミアリーグに残留できれば御の字といったサンダーランドだったが、開幕直後から予想を覆す好パフォーマンスを連発。先週の最終節ではチェルシーを撃破し、最終的には7位フィニッシュで来季のヨーロッパリーグ出場権まで確保してしまった。まさに出来過ぎなシーズンであり、これにはクラブOBダレン・ウィリアムズ氏も大興奮だ。地元紙『Sunderland Echo』によると、ウィリアムズ氏は1973年以来となる欧州カ