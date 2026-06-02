近年、コンサートグッズは単なる記念品ではなくなっています。アーティストの世界観を身につけ、自分自身のスタイルとして表現するファッションアイテムへと進化しているのです。そうした流れの中、ナイキは世界的アーティスト BTS とパートナーシップを組み、「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」に合わせたツアーマーチャンダイズと、Nike By Youによるカスタマイズ体験を発表しました。Courtesy of NIKEBTSの歩みをデザインに落とし