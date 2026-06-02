日本に接近している台風6号の影響で、沖縄県と鹿児島県の一部地域で、携帯電話サービスが利用できない、またはしづらくなっている。 対象地域は、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルでそれぞれ異なる。また、影響は各社回線を利用するMVNOサービスも含まれる。 本稿執筆時点の各社の影響範囲は次の通り。 NTTドコモ 沖縄県：うるま市、名護市、国頭郡（国頭村、大宜味村、今帰仁村