初夏の名物・ヒメマス釣りが、６月１日に北海道千歳市の支笏湖で解禁となりました。多くの人がさっそく釣りを楽しんでいます。銀色に輝く支笏湖のヒメマス！毎年６月１日に釣りが解禁されます。ヒメマスはサケ科の淡水魚で「チップ」と呼ばれ、支笏湖に夏の訪れを告げる味覚として親しまれています。（札幌から来た人）「６匹ですね、大きいのは。あと小さいのが７、８匹で」（白老から来た人）「初日にしては少し数が少なかったか