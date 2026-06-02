台風6号は暴風域はなくなったものの強風域を伴いながら、今後県本土や種子島・屋久島地方に最も接近する見込みです。台風6号は2日午前10時の時点で屋久島の西南西の海上にあり、暴風域はなくなったものの、強風域を伴いながら北北東に進んでいます。2日午前11時の時点で垂水市や鹿児島市の一部など8つの市町村で避難指示が出されています。今後、予報円の中心付近を進むと種子島屋久島地方は2日昼過ぎに県本土は2日夕方に