AIによるコード補完やチャット、コードレビューなどを利用できるGitHubの開発支援ツール「GitHub Copilot」について、GitHubは2026年6月1日からすべてのGitHub Copilotプランで「GitHub AIクレジット」を利用量の単位とする従量課金制が有効になったことを発表しました。Updates to GitHub Copilot billing and plans - GitHub Changeloghttps://github.blog/changelog/2026-06-01-updates-to-github-copilot-billing-and-plans/Gi