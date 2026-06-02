映画監督の是枝裕和氏（63）が2日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。自身の映画に人気芸人を起用した理由を明かした。公開中の映画「箱の中の羊」は、近未来のある夫婦がヒューマノイド（ヒト型ロボット）を息子として迎え入れるところから始まる家族の物語。女優の綾瀬はるかとお笑いコンビ「千鳥」の大悟がダブル主演を務めた。初共演で夫婦役を演じた2人について、是枝氏