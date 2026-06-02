◆米大リーグＤバックス―ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。得意の６月初戦。１点リードの５回１死で迎えた第３打席で中前打を放ち、２試合連続のマルチ安打とした。打率は２割８分６厘に上がった。チェースフィールドでの試合は昨年９月２５日（同２６日）に４年連続の地区優勝を