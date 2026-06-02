お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（51）が2日、自身のインスタグラムを更新。超大物タレントのプライベートショットを公開した。「スクープ！？ついに頬骨で飯を食おうとしてます」とつづり、新幹線で撮影したと思われる明石家さんまの姿を投稿した。「喋りながらご飯食べるとここまで米粒が来ます。。。」と右頬にご飯粒がついた写真になっており、「さんまさん…お願いだから口で食べて」と記した。「#明石家さんま