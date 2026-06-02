SnowMan宮舘涼太(33)が2日、都内でスキンケアブランド「レカルカ」新アンバサダー就任発表会に出席した。普段見せない素の自分について「睡眠を取っている自分」と話した。気品あふれる「舘様」として親しまれている。「目をつぶっているときは素の自分。目覚ましが鳴って起きた瞬間からショータイムが始まっている。グッドモーニングじゃなく、イッツショータイムなんです」と起きている時は常にオンモードであると話した。