ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太が２日、都内で行われたビューティーブランド「Ｌｅｋａｒｋａ（レカルカ）」の新アンバサダー就任発表会に出席した。同ブランドカラーでもあるボルドーのブラウスにシックなブラックスーツ姿で登壇。気品あふれる“舘様”ぶりに、報道陣のカメラから無数のフラッシュを浴びた。宮舘は、この日から公開となるブランドの新ウェブＣＭに出演。撮影を振り返りながら「素の宮舘涼太の魅力が詰まってい