◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャースのミゲル・ロハス内野手（３７）が１日（日本時間２日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「８番・二塁」でスタメン出場し、１打席で３度のＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）チャレンジで球場を盛り上げた。ドジャースが１―０でリードした４回２死走者なしのロハスの２打席目。カウント１―１か