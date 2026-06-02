ゲーム『星のカービィ』の絵本シリーズ『いつでもカービィ』の最新刊『ぜんぶキミの魔法』発売を記念して、歴代のアートを使用した新商品を書籍取り扱い店舗およびカービィ公式ショップにて6月19日より販売されることが発表された。ネット上では、センス抜群なグッズが話題となっている。【写真】表情が全部違う！『星のカービィ』新グッズのマスコットなど『いつでもカービィ』は、「星のカービィ」の絵本シリーズとして株式