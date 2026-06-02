◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月1日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席も中前打を放ち、2試合連続でマルチ安打をマークした。1−0の5回1死で迎えた第3打席は相手先発左腕・ロドリゲスの初球、内角シンカーを中前に運び、Hランプを灯した。初回の第1打席はロドリゲスに高め直球で三ゴロ。3