ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「つばきファクトリー」が１日、公式サイトで台風６号の影響で３日に東京・池袋のサンシャインシティで予定していた新曲「ＦｉｒｅＷｏｒｋｓ／まっぴらだってば！」の発売記念イベントを中止すると発表した。グループは「６月３日（水）に開催を予定しておりました『つばきファクトリー１４ｔｈシングル発売記念＜ミニライブ＆お見送り会（６／３池袋・サンシャインシティ