◆米大リーグツインズ９―６ホワイトソックス（１日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ホワイトソックス・西田陸浮外野手（２５）が、敵地のツインズ戦に「９番・右翼」で先発出場し、４打数１安打１得点。打率は２割３分８厘となった。４点を追う５回先頭で二塁内野安打で出塁。３試合連続安打とし、１死一塁からバルガスの１４号２ランで生還。打線は、続くベニンテンディも５号を放ち、連続アーチで１点