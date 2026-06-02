◇ア・リーグホワイトソックス6―9ツインズ（2026年6月1日ミネアポリス）ホワイトソックスの先発投手、デビッド・サンドリン投手（25）が1日（日本時間2日）、敵地でのツインズ戦に先発登板し併殺を狙わなかった「謎」プレーについて反省した。1―1の4回無死一、三塁の投ゴロで6番マーティンが6球目を平凡な投ゴロ。三塁走者は動かず、一塁走者と打者で併殺を狙う格好の機会となった。ところが右腕はなぜか、キャッチ