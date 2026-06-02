Snow Man宮舘涼太(33)が2日、都内でスキンケアブランド「レカルカ」新アンバサダー就任発表会に出席した。思わぬハプニングをフォローする神対応を見せた。製品にちなみ、自身が生まれ変わるならと聞かれると、「生まれ変わったとしてもこのお仕事アイドルを続けられたら」と話した。ここで、思わぬトラブルが。報道陣の端末がその言葉に「いつもお疲れ様です」と反応。その音声をすかさずキャッチし、ツッコみつつ「お疲れ