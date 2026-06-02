Snow Man宮舘涼太(33)が2日、都内でスキンケアブランド「レカルカ」新アンバサダー就任発表会に出席した。ブランドが、たゆまぬ努力で自分の世界観を築いてきた宮舘の生命力に共感したことから起用された。自身も製品を使用しており「最近“肌の調子良いね”“肌が奇麗になった”と言われる機会が凄く多くなった」と明かした。魅力について「本当に洗練された物が中に詰まっている。自分自身使っていくに連れて日々ステップ