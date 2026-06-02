日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２日、６月から渋谷区で始まった新制度を報じた。渋谷区は１日からたばこなどの“ポイ捨て”に２０００円の過料徴収を始めた。“ポイ捨て”の定義は渋谷区によると、公共の場所などでたばこの吸い殻や飲食料品のごみをゴミ箱や所定場所以外に捨てる行為。番組では観光客が多く集まる東京・渋谷で徴収員が巡回する様子を映像とともに紹介した。こ
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