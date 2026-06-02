アーティスト・Adoのファンが、立て続けのグッズラッシュにうれしい悲鳴を上げている。【写真】開始10分で売り切れ……。グッズ完売にファン悲鳴Ado×日本代表ユニフォームが話題5月28日にスタートしたスタジアムライブ事前通販では、Tシャツやぬいぐるみ、ポーチなど数千円台の商品を中心に、販売開始直後から完売アイテムが続出。SNSには、《ほしいもの何も買えなかった泣》《現地で買うしかないのか……》《10分前から待機