お笑いトリオ・森三中の大島美幸（46）が2日までに、森三中のスタッフ公式インスタグラムを更新。活動を終えたアイドルグループ・嵐への思いをつづった。大島は「嵐さん26年半、本当に本当にお疲れ様でした！」と投稿。「これでもかと爆笑させられ、これでもかとキュンキュンさせられました。嵐がいたから仕事を頑張れました。嵐に笑ってほしくてなんでも挑戦しました。嵐のライブに行くのが一番のご褒美でした。一生の嵐友達