1日、埼玉県の高齢の母親と息子が暮らす住宅でケアマネージャーの女性が殺害された事件で、息子が「お金をだまし取られたから殺そうと思って首を切った」と通報していたことがわかりました。金がだまし取られた事実は確認されていないということです。この事件は1日、川口市の90代の母親と60歳の息子が住む住宅で、母親のケアマネージャーとして訪れていた鈴木希代子さんと60歳の息子が、首に切り傷がある状態で発見されその後、死