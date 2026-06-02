女優の米倉涼子（５０）のモデルショットに、ファンがうっとりしている。１日にインスタグラムで「『Ｉｏｌｉｔｅ』７月号 アザーカット自らの信念を羅針盤に自分だけの航路を進んでいく。ジャンヌダルクのような強さと、未来を見つめる眼差しをイメージした撮影でした！」とつづり、モデルショットを公開。肩出しのパンツスタイルの写真などがアップされた。この投稿にファンからは「女性からみても綺麗だしかっこよすぎ