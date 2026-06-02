近年、40代〜50代の転職が増えているといいます。転職に至る事情や理由は人それぞれですが、選んだ道は正しかったのか？転職から得た教訓は？平均年齢50歳以上の転職者集団が成功を遂げている会社も･･･。実際にさまざまな転職を経験した人たちに、その実情を取材しました。【写真を見る】“新卒”が全てじゃない！40代〜50代の転職が増加成功？後悔？転職経験者が語る実情とは【ひるおび】転職への意識に変化？街の人はーマイナ