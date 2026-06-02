大阪・関西万博会場の跡地開発を巡り、関西経済連合会が大阪府市の開発指針に再び意見表明したことが2日分かった。まちづくりの議論が不十分だとして見直しを昨年も要請しており、官民が連携して議論を深めるよう改めて促した形だ。